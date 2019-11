Museu Carlos Machado recebe menção honrosa do Prémio Ibermuseus de Educação

O projeto distinguido passa a integrar o Banco de Boas Práticas do Ibermuseus, uma plataforma onde estão integrados cerca de 200 projetos reconhecidos em todas as edições do prémio e que estão disponíveis para ser uma fonte de inspiração para que mais instituições implementem a educação informal nos seus espaços, promovendo o acesso, a participação da comunidade e o ensino através da experimentação em contato com o património cultural, refere nota do executivo.





Esta plataforma trabalha no sentido de criar uma rede entre os vários museus, promovendo o diálogo e o intercâmbio nos diferentes campos de atuação dos museus.





O projeto EIXO do Serviço Educativo do Museu Carlos Machado pretende, em parceria com entidades que trabalham com públicos com necessidades específicas, criar estratégias de mediação que tornem o museu acessível a esses públicos.





Numa segunda fase, este projeto visa ainda o cruzamento de diferente públicos, promovendo o museu como um espaço de diálogo, de encontro, efetivamente, um espaço de inclusão.