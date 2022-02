Museu Carlos Machado recebe distinção para Melhor Exposição Temporária

A atribuição do prémio, que decorreu no Museu da Marinha, no passado dia 29 de outubro, surge na sequência da exposição intitulada “Vida, Modos de Usar – Ensaio sobre as Doações dos Últimos 10 Anos”, comissariada por Luísa Cardoso, que, dando a conhecer os objetos doados à instituição na última década, também homenageou os doadores, numa época e numa sociedade em que a troca comercial, o lucro e o consumo imperam.





Constituída, maioritariamente, por objetos do quotidiano, esta mostra partilhou, através dos mesmos, histórias da vida privada e memórias afetivas, aspetos valorizados pelos seus proprietários e que, do seu ponto de vista, justificaram o gesto da doação.





A exposição esteve patente no Núcleo de Arte Sacra, entre julho de 2020 e o final de janeiro de 2021.