Museu Carlos Machado e a Santa Casa da Maia assinam convénio

A cerimónia tem lugar na igreja do Núcleo de Santo André, em Ponta Delgada e contará com a presença da secretária regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, Susete Amaro.





Segundo nota, o convénio surge no âmbito da missão do Museu Carlos Machado enquanto museu de território, que permitirá junto com a entidade parceira, a Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia, criar ações e mecanismos para a preservação da memória cultural; estudar e preservar o património material, imaterial e natural”, e, através dele, “promover e divulgar a cultura e identidade local; promover ações diretas nos territórios envolventes, para defesa e salvaguarda do património material, imaterial e natural, valorizando os saberes das populações”, num contexto de” afirmação de um paradigma de intervenção territorializada, desencadeadora, facilitadora e dinamizadora de processos locais de desenvolvimento socioeconómico”.