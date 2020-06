MUSAMI lança desafio para Dia Mundial do Ambiente

Os vídeos serão submetidos a avaliação do público na página da MUSAMI no Facebook e devem ser enviados até dia 14 de junho. Quem reunir o maior número de “likes” até 19 de junho leva um tablet para casa, refere nota de imprensa.



"Esta é uma forma de agradecer a todos os profissionais que trabalharam nos resíduos na altura de quarentena e isolamento social pelo trabalho efetuado, pois sacrificaram as suas vidas pessoais em prol da saúde pública, bem-estar social e sobrevivência do mais próximo. Enquanto os cidadãos se mantiveram seguros em suas casas, estes mantiveram-se nas ruas trabalhar e zelar pela melhor limpeza das vias públicas. Separar os resíduos é a maior homenagem que se lhes podemos prestar", lê-se na nota.



Pela primeira vez em muitos anos, a MUSAMI não irá realizar iniciativas junto do seu público, quer através da promoção de visitas de estudo ao Ecoparque da Ilha de São Miguel quer pelas sensibilizações ambientais em escolas, em espaços públicos e com os municípios. "O contexto atual de prevenção face a pandemia Covid-19 obriga-nos a encontrar novas dinâmicas junto do nosso público, do qual temos saudades do contacto pessoal. Mas só assim conseguiremos ultrapassar o problema: afastados fisicamente mas unidos pelo meio ambiente".



O Dia Mundial do Ambiente foi criado a 5 de junho de 1972 durante a Conferência de Estocolmo, organizada pela Organização das Nações Unidas para falar sobre o meio ambiente.



Esta iniciativa teve como principal objetivo sensibilizar os países e a população em geral, de modo a alterar a forma como encaramos e tratamos as questões ambientais, estabelecendo princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta.