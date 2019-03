Mural na Escola de Água de Pau assinala Igualdade de Género e Cidadania

As mais lidas

“Há que continuar a trabalhar no sentido de defender a nossa posição de mulher num contexto pessoal e profissional, com iguais direitos e deveres. A sociedade não pode esperar de nós uma responsabilidade acrescida em relação a outro género”, concluiu a autarca.

Presente na inauguração esteve Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, que referiu que o "Dia da Mulher é uma data simbólica que procura reconhecer o trabalho e luta de muitas mulheres para obterem os direitos de que, hoje, gozamos e, ao mesmo tempo, evocar as desigualdades que ainda estamos sujeitas em matéria de trabalho e igualdade de oportunidades e em matéria de conciliação familiar", disse citada em nota de imprensa.

Um plano que abrangeu os três ciclos de ensino da escola, tendo todos os alunos trabalhado, em cada turma e de formas diferentes, as temáticas da igualdade e cidadania.

Este mural foi o culminar de um trabalho realizado no âmbito do Plano Municipal de Igualdade de Género e Cidadania, assinalado a 24 de outubro de 2018.

A Escola Básica Integrada de Água de Pau, inaugurou, na passada sexta-feira, um mural elaborado pelos alunos do 3º ciclo, que, a ocasião, projetaram numa parede do local de recreio da escola, o que para eles representa a igualdade.

