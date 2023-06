Município de Winnipeg no Canadá dedica rua com designação de Via Honorária de Portugal

“A Young street, entre as avenidas Notre Dame e Cumberland, onde se encontra localizada há mais de três décadas, a sede da Associação Portuguesa de Manitoba, vai ser designada por Via Honorária de Portugal (Honourary Portugal Way)”, afirmou Nancy Gonçalves, vice-presente da Mesa de assembleia-geral da coletividade.

A advogada, filha de emigrantes portugueses, apresentou no dia 13 de março de março de 2023, a proposta ao executivo municipal, que foi aprovada por unanimidade no dia 25 de abril.

“Aproveitamos este reconhecimento para recordar com orgulho todas as gerações que fizeram parte da história da comunidade portuguesa de Manitoba”, acrescentou

Nancy Gonçalves, nasceu no Canadá, mas dos nove aos 17 anos, residiu em Portugal, na região de Tomar (distrito de Santarém).

“O legado da nossa comunidade merece o mais amplo reconhecimento pessoal e institucional, por todos os acontecimentos. É um dever de memória que temos de continuar a preservar e a transmitir”, destacou.

Numa altura em que se assinalam os 70 anos de imigração oficial portuguesa para o Canadá, tendo os pioneiros um papel de relevo na “construção de várias cidades”, este é um momento único “para a comunidade se unir ainda mais e garantir que a história da comunidade se continue a escrever”.

A cerimónia oficial terá lugar no dia 10 de junho, às 19:00 (01:00 de domingo de Lisboa),junto à sede da Associação Portuguesa de Manitoba.

Entretanto, o município de Winnipeg também anunciou que vai iluminar com as cores de Portugal (verde e vermelho) no final do dia 10 de junho, a ponte ‘Provencher’ e o sinal de Winnipeg, localizados no centro turístico da cidade, com as cores da bandeira de Portugal.

Winnipeg está localizada na província do Manitoba, nas pradarias, no cento oeste do Canadá, a cerca de 30 quilómetros do centro geodésico do país.

Calcula-se que existem cerca de 30 mil portugueses e lusodescendentes em Winnipeg.