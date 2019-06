Município de Ponta Delgada e Confraria Gastrónomos dos Açores assinam protocolo

Constitui objeto deste protocolo a atribuição pelo município à Confraria Gastrónomos dos Açores de 13.800 euros, destinados a comparticipar as despesas com a realização e promoção do Plano de Atividade Turístico/Cultural de Ponta Delgada referente a 2019.

Está prevista a divulgação gastronómica/cultural e turística, nos órgãos de comunicação social, das 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada, e a publicação do roteiro gastronómico/cultural e histórico das 24 freguesias, explica nota de imprensa.



Com o objetivo de promover, divulgar e apresentar a identidade gastronómica, cultural e turística do concelho de Ponta Delgada, vão ser desenvolvidos uma série de eventos e de representações em eventos regionais, nacionais e internacionais, nomeadamente Xantar- Salão Internacional de Turismo Gastronómico a decorrer na Galiza (Espanha), Prova de Degustação nas Portas da Cidade, Feira Ibérica de Turismo, Almoço de Fé e Comunhão, Dia Nacional da Gastronomia, Sabores do Mundo (1.ª quinzena de setembro,