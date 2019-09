Município da Madalena promove Feira de Artesanato

As mais lidas

O certame contará com diversos produtos, como presépios, bonecas de pano, pinturas em tecido, patchwork, artigos em goma EVA e trabalhos em osso de baleia, osso de veado e em madeira. "Numa arte em que o saber de experiência feito é selo de qualidade e garantia da autenticidade do bem cultural que os produtos artesanais encerram, a feira visa promover a atividade artesanal local e regional e, paralelamente, apoiar os artesãos na sua evolução empresarial, divulgando os produtos locais, numa troca mutuamente benéfica para consumidores e vendedores", diz nota de imprensa..

A Madalena, na ilha do Pico, recebe sábado, dia 7 de setembro, a Feira de Artesanato, que se irá realizar a partir das 14 horas, no antigo Mercado de Peixe.

