Município da Madalena inaugura Bebeteca

A inauguração foi marcada por uma sessão, inspirada no conceito de snoezelen, onde não faltaram os contos, a cor e, claro, a magia.



Segundo nota a “História do Polegar”, do “oh!”, e o livro “Onde está?” e “A Rainha das Cores” transportaram os mais novos para um mundo de sonho e descoberta, cada narrativa estimulando uma componente sensorial diferente, todas elas ao som dos sininhos, do pau de chuva e do reco-reco.



A Bebeteca Municipal assume-se ainda como uma importante ferramenta de conciliação parental, permitindo que "pais e filhos usufruam do mesmo espaço", como salientou José António Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena, acrescentando que "muitas vezes, pode-se pensar que os filhos serão um impeditivo para os pais virem à biblioteca mas nós criámos este espaço para que todos possam desfrutar desta”.



Destinado a bebés até aos 36 meses de idade, pretende-se que a Bebeteca se estabeleça como um serviço de referência na Madalena no que concerne a atividades lúdico-pedagógicas na área infanto-juvenil, tendo em vista o desenvolvimento integral dos bebés e das crianças do concelho.