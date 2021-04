Município da Madalena atribui bolsas de estudo a 37 alunos do Ensino Superior

De acordo com o presidente da autarquia, “é fundamental investir na nossa juventude porque são os jovens o futuro do nosso concelho e pelo que vemos o futuro da Madalena está muito bem entregue”, disse José António Soares, citado em nota.





Ciente da importância que a educação assume no crescimento económico e no progresso social das comunidades, a iniciativa tem como objetivos a promoção do sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos jovens, concedendo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar.





Visando apoiar as famílias mais carenciadas, a autarquia vai abrir em agosto deste ano candidaturas para a atribuição de novas bolsas de estudo.