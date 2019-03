Município da Horta apoia formação musical aos músicos do concelho

As mais lidas

Trata-se de uma aposta na formação e na cultura da ilha por parte do Município que, em abril próximo vai promover um workshop destinado às nossas filarmónicas em oboé, fagote, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba, percursão e maestros.

São três os formadores que estiveram no Faial para dar formação de trompete, saxofone e trombone aos músicos da Orquestra de Música Ligeira da Câmara Municipal da Horta.

Rúben da Luz, Elmano Coelho e Gileno Santana estiveram no Faial durante a passada semana a formar os nossos músicos.

