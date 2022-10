Mulher em prisão preventiva por alegado tráfico droga para interior de cadeia de Ponta Delgada

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP, a detenção da mulher, de 35 anos, ocorreu depois de a polícia "ter sido informada de que a suspeita estaria nas imediações do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, preparando-se para introduzir produto estupefaciente no interior daquela prisão".

A mulher iria alegadamente aproveitar-se do "momento da visita a um familiar", detido na cadeia "em regime de prisão preventiva, a aguardar julgamento, também por tráfico de droga", segundo a PSP.

A abordagem foi realizada por polícias, coadjuvados por elementos da Guarda Prisional.

A droga foi encontrada no decurso de "uma revista" à suspeita, indica a polícia.

De acordo com a PSP, a mulher tinha "vários tipos de droga, entre ela droga sintética, destinada a comercialização no interior daquele estabelecimento prisional".

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, em Ponta Delgada, a mulher ficou com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O Comando Regional da PSP alerta, em comunicado, que a introdução de produto estupefaciente no interior de um estabelecimento prisional é considerado “crime de tráfico de estupefacientes agravado”, pelo qual a arguida "está indiciada".