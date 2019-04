Mulher detida nas Flores por violência doméstica

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores, foi detida, nas Flores, uma mulher de 42 anos, pela prática do crime de violência doméstica, em virtude de ter proferido ameaças e maus tratos psicológicos sobre o seu cônjuge, um homem de 65 anos.



Noutra frente, elementos da Esquadra da Ribeira Grande, no âmbito de diligência de investigação pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, detiveram dois homens, de 25 e 30 anos, tendo sido apreendidas cerca de 78 doses de heroína e 197 euros.



Por outro lado, na sequência de uma operação de prevenção criminal/fiscalização rodoviária, realizada em conjunto por elementos das Esquadras da Ribeira Grande, Maia e Rabo de Peixe, foram fiscalizadas 355 viaturas e monitorizados através de radar 613 veículos.



Foram detidos ainda dois homens, de 35 e 45 anos, por condução de veículos, sob a influência de álcool, com as TAS de 1,76 e 1,41 g/l, respetivamente.



Foram ainda apreendidos três documentos e apreendida uma dose de haxixe.



Diz ainda o comunicado que na ilha do Faial, foi fiscalizado um estabelecimento comercial e duas oficinas auto. Relativamente a uma das oficinas, foram detetadas duas infrações de natureza contraordenacional, em concreto, por falta de alvará de funcionamento e por prestação de serviço de mecânica automóvel sem estar coletado no serviço de finanças, sendo ainda detetadas mais 11 infrações de natureza contraordenacional relacionadas com a gestão de resíduos.