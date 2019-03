MP investiga vencimentos e contratações na Misericórdia de Ponta Delgada

As mais lidas

Ler mais na edição desta quinta-feira, 7 março 2019, do jornal Açoriano Oriental

O processo, classificado com o número interno de ISSA-9.1/2018/18, permitiu à inspeção encontrar “indícios de irregularidades que poderão ser tipificadas como crime” envolvendo diversos elementos da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

Foi através de uma denúncia anónima que a Divisão de Inspeção do Instituto da Segurança Social dos Açores iniciou uma investigação sobre os vencimentos e procedimentos de contratações de funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok