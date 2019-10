O Teatro Micaelense acolhe, amanhã e domingo, a Mostra de Cinema Sueco Contemporâneo, uma iniciativa do Consulado Honorário da Suécia em São Miguel, em parceria com o 9500 Cineclub.

O Teatro Micaelense acolhe, amanhã e domingo, a Mostra de Cinema Sueco Contemporâneo, uma iniciativa do Consulado Honorário da Suécia em São Miguel, em parceria com o 9500 Cineclub.

“A Jovem Astrid” é exibido amanhã, pelas 21h30. No domingo é a vez de “Com a cabeça nas nuvens”, pelas 17 horas e “Na Fronteira”, às 21h30.