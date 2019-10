Morreu vereador luso-canadiano de Cambridge Frank Monteiro

Segundo um artigo do jornal therecord.com publicado na página pessoal da rede social Facebook do vereador, Frank Monteiro faleceu no Hospital Memorial de Cambridge onde se encontrava internado.

No verão de 2017 foi-lhe diagnosticado um cancro nos rins, que depois progrediu para os pulmões e caixa torácica.

Filho de emigrantes de Santa Maria (Açores), o vereador estava no Canadá desde 1966, cumpria o seu terceiro mandato pela área do Bairro (Ward) 7 - South East Galt.

Antes de ser eleito, Monteiro foi o primeiro agente da Polícia Regional de Waterloo entre 1975 a 2010.

Numa publicação do Facebook em 12 de setembro, o vereador assumiu publicamente a doença mostrando "perseverança e determinação", pedindo a todos os afetados pela doença que "nunca desistam" e que "mantenham sempre a esperança".

A informação sobre o horário do serviço fúnebre ainda não está disponível.

Cambridge é uma cidade canadiana localizada no sul da província do Ontário, com cerca de 140 mil habitantes, dos quais cerca de 40 mil são portugueses e lusodescendentes.