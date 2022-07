Montenegro defende rutura "com qualquer tentativa de confusão com o PS"

No arranque do 40.º Congresso Nacional do PSD, Luís Montenegro usou as ideias do fundador do então PPD, Francisco Sá Carneiro, de demarcação do partido relativamente ao PS e que considerou ter permitido depois a vitória da Aliança Democrática.

“Em 01 de julho de 1978, Sá Carneiro desafiou o PSD a romper com qualquer tentação e confusão entre o PSD e o PS e a cimentar uma alternativa política, que havia de vingar um ano depois com a primeiro maioria absoluta da AD”, recordou.

O novo líder social-democrata defendeu também a necessidade de abrir o PSD à participação de mais cidadãos e reiterou que, apesar de defender a iniciativa privada, o PSD "não é excessivamente liberal".

Na sua longa intervenção, de quase uma hora e feita sem recurso a discurso escrito, Luís Montenegro defendeu que a obrigação do PSD “é representar o interesse de todos, de toda a sociedade, e fazê-lo com respeito pela matriz ideológica e identitária” do partido.

“Somos um partido que nunca se descaracterizou nem se vai descaracterizar: vemos a iniciativa privada como motor de criação de riqueza, por isso não somos socialistas. Também acreditamos que a igualdade de oportunidades, a justiça social, a segurança são traves-mestras das funções do Estado e por isso não somos ultraliberais nem excessivamente liberais”, considerou.

Para Montenegro, “o fim último” da ação do PSD deve ser “a possibilidade de fazer feliz cada ser humano”.

“Vamos acreditar e fazer o que nos compete. Vamos conseguir fazer isso e tornar a dar a Portugal uma nova maioria, um novo Governo e mais capacidade de as pessoas atingirem os seus objetivos”, apelou, retomando o ‘slogan’ da sua candidatura, “Acreditar”.

“Vamos dizer a Portugal: contem connosco e acreditem no PSD”, afirmou, no final da sua intervenção de abertura do Congresso.

Um dos maiores aplausos durante o seu discurso aconteceu quando recordou a morte do antigo autarca de Viseu, Almeida Henriques, vítima de covid-19.

O 40.º Congresso Nacional do PSD decorre até domingo, no pavilhão Rosa Mota, no Porto.