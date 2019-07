Monte Verde Festival inicia venda de bilhetes diários e 3ª fase de passes gerais

A organização do Monte Verde Festival anunciou o início da venda dos ingressos diários para a 8ª edição do festival e os passes gerais da 3ª fase.

A faltar menos de um mês para mais uma edição do Monte Verde Festival, já se encontram disponíveis os bilhetes diários e os passes gerais da 3ª fase para o festival que acontece de 8 a 10 de agosto na Ribeira Grande, refere a organização em comunicado.





Já é também possível por parte dos festivaleiros efetuarem os carregamentos das suas pulseiras através de um link online.





Para esta edição, além do carregamento de pulseiras presencial, o evento volta a contar com os carregamentos de pulseiras online, um processo que em 2018 foi inédito em Portugal, sendo o Monte Verde Festival o primeiro festival português a contar com este tipo inovação tecnológica.