Mobilização de "coletes amarelos" sobe para 84.000 manifestantes em França

Este foi o nono sábado de mobilização num protesto que começou por ser contra o aumento dos combustíveis e contra a queda do poder de compra e atualmente contesta a política social e fiscal do governo.

Ao longo da semana, as autoridades já tinham antecipado que a mobilização poderia aumentar e alertaram para os riscos. O governo multiplicou os avisos e prometeu que responderia com firmeza à violência.

"Ao longo da semana apelei ao fim da violência e vi que hoje em Paris a responsabilidade venceu a vontade de confrontação. Agora o lugar é dado ao grande debate nacional, que vai começar na terça-feira e deve decorrer num clima sereno e construtivo", afirmou o ministro do Interior, Christophe Castaner, numa declaração à AFP.

Em Paris, onde foram mobilizados perto de 5.000 membros das forças da ordem, 8.000 pessoas desfilaram "calmamente" e "sem incidentes graves assinalados", de acordo com o Ministério do Interior. Em todo o território francês foram feitas 244 interpelações.

Cerca de 84.000 pessoas manifestaram-se este sábado em França em mais um protesto dos "coletes amarelos", ultrapassando os 50.000 manifestantes da semana anterior, anunciou o Ministério do Interior.

