Ministra da Agricultura e peritos da revisão da PAC chamados ao parlamento

A discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda (BE) decorreu na comissão parlamentar de Agricultura e Mar, com os deputados a aprovarem “por unanimidade” a versão final deste pedido, conforme adiantou à Lusa o deputado Pedro do Carmo (PS), que preside à comissão.

“Fizeram alterações. O requerimento propunha só a audição da ministra e dos últimos quatro sábios que abandonaram a comissão. O PCP propôs também a audição de [Francisco] Cordovil e o PS de todos os que quiserem estar presentes”, precisou Pedro do Carmo.

A versão final do requerimento acabou por ser aprovada “por unanimidade”.

Para já, ainda não está definida uma data para a audição.

Na sexta-feira, o Expresso avançou que 10 dos 17 peritos nomeados pelo Governo para o Conselho de Revisão da PAC já se demitiriam, justificando a sua saída com falta de “diálogo democrático”.