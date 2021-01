Ministério pediu à DGS informação sobre revisão de medidas face a novas variantes

“Ontem [domingo] mesmo dirigimos uma questão à Direção-Geral da Saúde sobre essas medidas de saúde pública e em que medida podem elas precisar de ser adaptadas. Não há ainda recomendações adicionais concretamente sobre a questão das máscaras ao nível do Centro Europeu de Controlo de Doenças e temos sempre alinhado as nossas posições com as recomendações internacionais. Estamos muito atentos e logo que haja alguma informação que coloque alguma necessidade de adaptação, fá-lo-emos”, afirmou.

Em declarações após uma reunião com a ‘taskforce’ coordenadora do plano de vacinação contra a covid-19, Marta Temido lembrou a “prevalência significativa de circulação da variante inglesa” e a identificação de “um caso de variante sul-africana” no país, considerando essa situação “muito preocupante” por indiciar que Portugal “esteja a ser mais atacado por esta nova variante do que outros” países.

“Aquilo que é recomendado quanto a este tema é a máxima prudência. Este vírus não tem parado de nos surpreender e de nos surpreender negativamente, de colocar novas angústias e novos problemas. É essencial que todas as medidas de saúde pública continuem a ser cumpridas”, sublinhou.

Sobre o panorama atual nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, Marta Temido admitiu que "a situação de sobre-esforço é real, evidente e preocupante”, apelando para o “esforço de todos para vencer este momento crítico” da pandemia, sem deixar de assegurar que as estruturas hospitalares vão continuar a fazer a afetação de recursos à resposta à covid-19.

“Continuamos a fazer o trabalho de procurar o alargamento de respostas, mas isso não invalida a elevada pressão que todos os profissionais e todas as estruturas hospitalares têm manifestado nos últimos dias. Os hospitais escalaram ao máximo os seus planos de contingência e ultrapassaram já muito aquilo que eram os níveis máximos dos planos de contingência na grande maioria dos casos”, explicou.

Marta Temido garantiu ainda que o ministério da Saúde continua a “trabalhar com outros operadores no sentido de melhorar a resposta”, indicando que as unidades privadas estão a tentar abrir mais camas do que as que já tinham sido convencionadas, sobretudo para casos que necessitem de cuidados intensivos.