Mikel Villanueva estreou-se com confiança pelo Santa Clara

Mikel Villanueva ocupou o lado esquerdo do eixo defensivo da equipa do Santa Clara (lugar que habitualmente ‘pertence’ a Fábio Cardoso) e a sua estreia não podia ter corrido melhor.



Autoritário na marcação encetada muitas vezes a Joel Tagueu, o último reforço a chegar à equipa encarnada revelou que sentiu-se bastante confiante no seu jogo de estreia, em parte também pela confiança depositada em si pelo seus companheiros.



Esta sensação de conforto libertou o jogador da natural ansiedade da estreia, e a exibição não podia ter corrido melhor. “Estou muito satisfeito por ter tido a oportunidade de me estrear pelo clube, ainda por cima da melhor maneira possível, vencendo o jogo e não sofrendo qualquer golo, o que para nós defesas é muito importante”, realçou ontem o jogador em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel.



Recorde-se que Daniel Ramos, na partida da primeira jornada do campeonato, lançou no 11 dois reforços: o central Mikel Villanueva, que na última temporada alinhou ao serviço dos espanhóis do Málaga e o lateral esquerdo brasileiro Mansur, ex-São Bento.



A exibição do internacional venezuelano vai criar uma dor de cabeça extra para o treinador, atendendo ao nível qualitativo das três soluções que Daniel Ramos tem para aquelas duas posições específicas da equipa (e ainda falta chegar um quarto elemento para o lugar de defesa central), mas o atleta de 27 anos, que possui nacionalidade espanhola, prefere destacar a boa exibição da equipa frente ao Marítimo. Para Mikel Villanueva, a vitória reconfirmou as potencialidades da equipa e foi um tónico importante para a concretização dos objetivos do clube.



“Para nós era muito importante iniciarmos o campeonato a ganhar. Julgo que mostramos que podemos ombrear com qualquer adversário, mas há que continuar a trabalhar no mesmo sentido. No entanto, foram três pontos muito importantes para a nossa caminhada”, vincou o atleta.