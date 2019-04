Miguel Gaspar passa o 'cut' do Open da Turquia em golfe

O golfista Miguel Gaspar foi esta sexta feira o único português a passar o 'cut' do Open da Turquia, pontuável para o 'challenge' Tour do circuito europeu e que decorre em Samsun.

Miguel Gaspar, que cumpriu a primeira volta em 69 pancadas, três abaixo do par do campo, fez hoje menos uma pancada (68) e passou à fase seguinte integrado no grupo dos 29.º classificados, com 137 pancadas (sete abaixo).

Os restantes três portugueses em prova não seguiram em frente, tendo Ricardo Santos e José-Filipe Lima terminado integrados no grupo dos 75.º classificados, com 141 pancadas, enquanto João Carlota foi 137.º, com 150.

O dinamarquês Mark Flindt Haastrup lidera o torneio com um total de 128 pancadas, 16 abaixo do par, menos duas do que um duo perseguidor, formado pelo polaco Adrian Meronk e pelo britânico Matthew Jordan.