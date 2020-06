Mercado da Ribeira Grande reabre após obras de requalificação

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, acompanhou a reabertura do espaço na manhã desta terça-feira, manifestando satisfação pelo trabalho desenvolvido que permitiu dotar o mercado municipal de melhores condições para quem nele exerce a sua atividade.

“A requalificação do mercado foi executada em sintonia com os comerciantes, avançando na chamada época baixa para minimizar os impactos negativos que as obras poderiam provocar nos negócios que ali se desenvolvem”, relembrou o edil, citado na nota.



Alexandre Gaudêncio deu conta que a reabertura do espaço “obedece às novas recomendações de segurança no âmbito da prevenção da propagação do novo coronavírus, pelo que o espaço está dotado de uma equipa de limpeza permanente. Para além disso, também vamos ter segurança a partir das 18h00".

O mercado municipal da Ribeira Grande funciona no horário 11h00/00h00, ininterruptamente, todos os dias da semana, oferecendo “melhores níveis de conforto, segurança e higiene que convidam a que dele queira usufruir.

O investimento realizado incidiu na cobertura do espaço, melhoria do piso, substituição das redes de águas e instalações elétricas, substituição do mobiliário antigo, nomeadamente bancas de vendas, mesas e cadeiras.

“Trabalhamos para melhorar os níveis de conforto no mercado municipal para oferecer melhores condições aos comerciantes que já instalaram os seus negócios e atrair mais investimento de modo a que o mercado possa transformar-se num espaço de lazer para que todos os que o frequentam”, acrescentou Alexandre Gaudêncio.