Menos 965 desempregados em fevereiro nos Açores

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional destacou, na Lagoa, revelou, esta quinta-feira, e segundo os dados publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma descida do desemprego superior a 11% nos Açores.

“Segundo a informação do IEFP, registou-se uma diminuição de 11,2% do desemprego na Região em fevereiro, face ao período homólogo”, afirmou Paula Andrade, citada em nota do executivo, altura em que acrescentou que esta descida "representa menos 965 pessoas desempregadas em relação ao ano anterior”.





Desta forma, no final do mês de fevereiro estavam inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores 7.665 desempregados à procura do primeiro e de novo emprego.





Paula Andrade que falava na Escola Profissional da Lagoa, numa sessão de sensibilização sobre os programas e medidas de emprego, adiantou também que, no que concerne à criação de postos de trabalho, e face ao mês homólogo, “registou-se aumento das colocações de 18,6%”.





Durante o mês de fevereiro, o rácio de colocação, ou seja, postos de trabalho colocados sobre postos de trabalho que deram entrada nas Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores, foi de 79,6%.





“O Governo dos Açores vai continuar apostar na capacitação e aperfeiçoamento de competências dos Açorianos com o objetivo de potenciar a sua empregabilidade”, frisou Paula Andrade.