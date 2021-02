Medvedev bate Tsitsipas e encontra Djokovic na final

O jogador natural de Moscovo, de 25 anos, precisou de duas horas e nove minutos para ultrapassar o helénico, que figura no sexto lugar do ‘ranking’ ATP e havia derrotado o espanhol Rafael Nadal nos quartos de final, em apenas três ‘sets’, pelos parciais de 6-4, 6-2 e 7-5.

O encontro começou equilibrado, mas, ao sofrer o primeiro ‘break’ no quinto jogo do ‘set’ inaugural, Tsitsipas nunca mais conseguiu recuperar da desvantagem, perante um Medvedev mais agressivo e assertivo, que registou 17 'ases', 46 ‘winners’ e 21 erros não forçados, face aos três 'ases', 19 pontos ganhantes e 30 erros do adversário.

Enquanto o jovem grego, de 22 anos, se despediu nas meias-finais em Melbourne pela segunda vez, desde a estreia em 2019, Daniil Medvedev registou o seu 20.º triunfo consecutivo, já subiu virtualmente ao terceiro lugar da hierarquia mundial e tornou-se no terceiro russo a chegar à final do Open dos Antípodas, depois de Yevgeny Kafelnikov, em 1999 e 2000, e Marat Safin, em 2002, 2004 e 2005.

Consumada a vitória, o tenista russo vai disputar, pela primeira vez, a final em Melbourne, a segunda da carreira em torneios do Grand Slam, após o Open dos Estados Unidos, em 2019.

Desta feita, será frente ao sérvio Novak Djokovic, oito vezes campeão do Open da Austrália e que procura o 18.º troféu em torneios do Grand Slam, naquele que será o oitavo encontro entre ambos, com o confronto direto a ser liderado pelo número um mundial (4-3).