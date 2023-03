Martim Mendes campeão de IQFOIL Júnior

O velejador micaelense venceu o campeonato IQFoil and IQFoil Youth & Júnior International Games, que decorreu em Puerto Sherry com 172 participantes, superando a forte concorrência que marcou presença na prova espanhola.



O turco Artun Senol tinha finalizado a competição em primeiro lugar, mas após várias revisões e protestos, acabou por baixar ao sexto posto, promovendo desta forma Martim Mendes ao lugar mais alto do pódio da prova do escalão Under 17.

“Feito extraordinário do jovem talentoso açoriano, que com apenas 16 anos é já um caso sério na nova modalidade olímpica de Windsurf”, realça o CNPDL em nota de imprensa.