A operação, que começou pouco depois das 16h30, quando a maré começou a vazar, atraiu muitos curiosos à praia das Milícias que queriam saber mais sobre o objeto que as correntes depositaram na praia na quinta-feira.

O Destacamento de Mergulhadores Sapadores Número 1da Marinha já esteve esta tarde na praia das Milícias onde iniciou o reconhecimento e a avaliação no local da mina marítima que deu à costa na quinta-feira.

