Marinha coordena resgate de tripulante de navio de pesca

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes e com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar, coordenou, segunda-feira, uma operação de resgate de um tripulante de 50 anos de idade e nacionalidade portuguesa, que apresentava problemas respiratórios, a bordo do navio de pesca “Perola da Praia”, com registo nos Açores, a cerca de 52 milhas (96.3 Km) a sudeste da ilha do Faial.