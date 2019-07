Maria Bettencourt atua na 35ª Maré de Agosto

Ao nome de Maria Bettencourt juntam-se os nomes dos artistas Maruja Limón, Da Cruz, Muyayo RIF, Eskorzo, Morgane Ji, Selma Uamusse e The O´Reillys and the Paddyhats.

O festival Maré de Agosto assinala 35 anos e decorre nos dias 22, 23 e 24 de agosto na Praia Formosa, ilha de Santa Maria.