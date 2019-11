Marcelo gostava de derrubar muros da desigualdade em Portugal

As mais lidas

A solução é, para o chefe do Estado, demolir esses muros, que de “tanto em tanto tempo erguem-se”.

“Que muros? Os muros da desigualdade e da pobreza, os muros da desigualdade económica social e cultural, os muros da incompreensão da intolerância cultural, os muros que agora estão a levantar-se outra vez, da exclusão daquilo que vem de fora, do que é diferente”, descreveu.

O Presidente da República, que estava em Berlim quando o muro começou a ser derrubado, na noite de 09 de novembro de 1989, afirmou que os 30 anos que se seguiram foram difíceis e que, ainda agora, há diferenças de desenvolvimento entre as regiões da Alemanha.

O Presidente recordou o reencontro das pessoas dos dois lados da Alemanha - divididas pelo muro durante décadas e que representou a separação entre o lado ocidental e o lado soviético - e de haver quem, como ele, ter ficado com “um pequeno pedaço do muro” como recordação.

“Foi inesquecível. Vivi lá dias e noites sem dormir ininterruptamente porque era uma sensação de viragem histórica e todos sentiam isso”, lembrou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da cerimónia de inauguração da sala D. João IV, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após a conclusão do restauro.

O Presidente da República recordou este sábado os dias “sem dormir” quando assistiu à queda do Muro de Berlim, há 30 anos, e defendeu que é preciso derrubar os muros da desigualdade e da pobreza em Portugal.

