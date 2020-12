Manuel Heitor realça progresso tecnológico de Portugal

“No último verão, a Comissão Europeia classificou Portugal como um país muito inovador. Somos um país pequeno, com um mercado reduzido e as nossas ‘start-ups’ são particularmente motivadas para a internacionalização”, afirmou o governante, lembrando que “Portugal participou ativamente na estratégia ‘Open Data’”, assente em “três eixos: acesso à informação, participação e garantia de que a informação é relevante para a sociedade”.

Sem desvalorizar o impacto da crise provocada pela covid-19, Manuel Heitor considerou que parte da recuperação pós-pandemia será encetada pela criação de “muitos postos de trabalho pelas start-ups” e apontou como desafio “a modernização do ensino superior” e um novo ímpeto para “complementar a educação tradicional com cursos de formação mais curtos”, respondendo ao “objetivo final de formar mais pessoas e melhorar as capacidades”.

Finalmente, o ministro português vincou que o desenvolvimento tecnológico terá também uma crescente preocupação com a sustentabilidade em Portugal, fornecendo como exemplos os avanços de várias ‘start-ups’ nacionais na monitorização da natureza e biodiversidade e a integração de “inteligência artificial para deteção do plástico nos oceanos e desenvolvimento de formas de reutilização” como resposta à emergência ambiental.

A Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, realiza-se este ano totalmente 'online' com "um público estimado de 100 mil" pessoas.