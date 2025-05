Mais de 30 mil crianças e jovens abrangidos por complemento açoriano ao abono de família

Numa nota de imprensa, a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social informa que o pagamento do CAAF via transferência bancária será feito na próxima segunda-feira e, se for feito através dos CTT, decorrerá até dia 08 de agosto.

"Com a publicação do Orçamento da Região, a 10 de julho, regista-se um aumento de 10% para todos os escalões dos beneficiários do CAAF", adianta o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) na nota.

A medida vai abranger "mais de 30.200 beneficiários, o que corresponde a um valor global de 1,5 milhões de euros", segundo a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social.

O CAAF é um acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do abono de família residentes nos Açores, com o intuito de assegurar a compensação dos encargos familiares respeitantes às despesas com o sustento e educação das crianças e jovens.

Embora os titulares do CAAF sejam crianças ou jovens, os recebedores do complemento podem ser pais, tutores ou instituições.

O pagamento deste complemento é efetuado com uma periodicidade semestral, sendo processado duas vezes por ano.