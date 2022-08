Mais de 1500 operacionais para evitar reativações na serra da Estrela e Caldas da Rainha

Segundo o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, os dois incêndios mais preocupantes estão em resolução, mas nos locais mantêm-se dispositivos para evitar reativações, principalmente tendo em conta que as previsões meteorológicas para os próximos dias apontam para um aumento das temperaturas e baixa humidade.

Em operações de vigilância nestas duas ocorrências, na serra da Estrela e nas Caldas da Rainha, estão envolvidos diretamente 1 568 operacionais, 515 meios terrestres e cinco meios aéreos.

Hoje e nos próximos dias, no caso do fogo na serra da Estrela, será “garantida a consolidação e um rescaldo eficaz na frente virada para o concelho da Guarda” entre a localidade de Seixo Amarelo e a freguesia de Gonçalo.

Em simultâneo, no município da Covilhã, o principal objetivo é manter os meios em vigilância ativa na Estrada Municipal 501 entre Teixoso e Verdelhos, de forma a impedir que nesta zona, identificada como um ponto quente e preocupante, seja combatida qualquer reativação, caso se confirmem as previsões de mudança do vento para o quadrante nordeste para hoje à tarde, e também consolidar zonas em Teixoso e Orjais.

Em Landal, nas Caldas da Rainha, mantém-se um reforço de 478 operacionais.

Neste caso, “a prioridade de ação para o dia de hoje é a consolidação de todo o perímetro e a priorização do flanco direito, pela proximidade à serra de Montejunto”, disse André Fernandes, salientando que o perímetro do incêndio está hoje a ser consolidado a partir do flanco até à cabeça por máquinas de rasto para evitar reativações.