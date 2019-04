“Magma Gospel” em concerto a igreja do Convento de Santo António

No âmbito da comemoração do Feriado Municipal e do 7º aniversário de elevação da Lagoa a cidade, a Câmara Municipal vai promover, na próxima quinta feira,dia 11 de abril, um concerto levado a cabo pelos “Magma Gospel”, pelas 21 horas, na igreja do Convento de Santo António, Santa Cruz, adianta nota de imprensa.

O Grupo Magma Gospel é composto pelos músicos Paulo Bettencourt no jambé, Bárbara Azevedo no teclado e voz, Sancha Nair, Maria João Moniz, João Costa, Marco Medeiros, Patrícia Chaves e Hugo Freitas nas vozes, e Vânia Dilac como voz solista.

O repertório deste concerto dos Magma Gospel é composto por temas tão variados como “This light of mine”, de compositor desconhecido e interpretado por Vânia e João, “My sweet Lord”, de George Harrison ao som da voz de Maria João, “Oh Happy Day”, de Philip Doddridge, com as solistas Maria João e Vânia, “Wade in the water”, “Barco Negro” (letra da autoria de David Mourão-Ferreira com os solistas Vânia e Jambé Paulo), “Every Praise”, de Ezequiah Walker e interpretado pela solista Vânia, “Oh Freedom”, de compositor desconhecido e com a voz de Vânia, “Ilhas de Bruma”, de Luís Alberto Bettencourt e interpretado por Hugo Freitas, “Agnus Dei, de Michael Smith (Marco Medeiros e João Ponte), “Amazing Grace” e “Stand by me”, de Bill Whiters.

Recorde-se que, a Câmara Municipal de Lagoa tem preparado um diversificado programa de atividades culturais, sociais e desportivas que irão decorrer durante todo o mês de abril.