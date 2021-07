Madeira tem autonomia para vacinar jovens

“A Madeira segue as recomendações da Agência Europeia do Medicamento e tem como grande objetivo acelerar a vacinação nesta Região Autónoma para maior proteção da população”, afirmou fonte do gabinete do secretário da Saúde da região.

Também salientou que “a Madeira tem autonomia e as especificidades regionais podem determinar outras orientações” nesta área.

A mesma fonte referiu ainda que a Direção-Geral da Saúde (DGS) “apenas vai dar uma orientação, um parecer” em relação a esta medida e vincou que “a Madeira, tal como os Açores, têm autonomia e podem antecipar” as medidas.

O Governo Regional e as autoridades de saúde do arquipélago têm “o entendimento de que é preciso acelerar a vacinação para proteger a população o mais rapidamente possível”, reforçou.

A mesma fonte mencionou outras medidas que a região adotou e “foi pioneira”, como a “implementação do centro de rastreio no Aeroporto e o uso de máscara”, complementando que “a vacinação de jovens com mais de 12 anos é outro exemplo”.

“Esta medida está enquadrada nas determinações da Agência Europeia do Medicamento”, enfatizou.

O secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira anunciou que a região vai iniciar no próximo sábado o processo de vacinação de jovens a partir dos 12 anos.

“Vamos ter um ‘open day’ no próximo sábado. Queremos vacinar mais rapidamente possível entre os 12 e os 17 anos, usando as vacinas que são recomendadas pela Agência Europeia do Medicamento, que são a Johnson e a Pfizer”, declarou Pedro Ramos no decorrer da visita que efetuou ao Centro de Vacinação do Funchal.

O governante explicou que a vacina da Johnson será administrada “a partir dos 18 anos para os indivíduos do sexo masculino”, enquanto com a Pfizer serão inoculados os “jovens entre os 12 e 17 anos”

“Não será preciso fazer agendamento”, devendo as pessoas deslocar-se ao Centro de Vacinação do Funchal, localizado no Madeira Tecnopolo, salientou o responsável da Saúde madeirense

Pedro Ramos argumentou que, embora a “vacinação seja facultativa, portando não obrigatória”, constitui “um ato de cidadania quando temos problemas de saúde pública e queremos controlar no que diz respeito a esta pandemia que tem afetado a todos”.

“Estamos a vacinar as crianças e todos os escalões etários estão a ser protegidos”, sublinhou o governante do executivo insular.

Os dados oficiais apontam que mais de 51% da população residente na região já tem a vacinação completa e que 62,5% está parcialmente vacinada.