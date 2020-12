Madeira regista cinco novos casos nas últimas 24 horas e totaliza 204 ativos

No boletim epidemiológico divulgado diariamente, a DRS declara que “hoje há cinco novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 798 casos confirmados de covid-19 no território regional”, desde que a pandemia foi detetada na região.

No documento, acrescenta que, destes novos casos, um foi importado de Espanha e os restantes quatro são de transmissão local, sendo “associados na maioria a contextos e contactos de casos positivos anteriormente identificados”, estando um em investigação.

Este organismo do Governo Regional indica que, “no total, há 119 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde”.

Destes, uma pessoa foi identificada na operação de rastreio do aeroporto da Madeira, e “118 estão relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM)".

A direção regional menciona que, neste arquipélago, estão notificados hoje “204 os casos ativos, dos quais 42 são importados”, identificados na operação de vigilância a viajantes em curso no Aeroporto da Madeira e “162 são de transmissão local”.

Também destaca que, “relativamente à residência dos casos ativos, 27 são não-residentes e 177 são residentes na região”.

O boletim assegura que estes casos ativos estão a cumprir isolamento, estando 28 pessoas numa unidade hoteleira, 173 em alojamento próprio e três doentes estão internados no Hospital do Funchal, um dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No que diz respeito a pessoas em vigilância ativa de contactos positivos, destaca que “1.392 estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo”.

Também existem 5.941 viajantes que estão em vigilância de viajantes, acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

“Até ao dia 01 de dezembro, foram contabilizadas na Madeira 2.258 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, vinca o boletim.

Até ao momento, na Madeira, apenas ocorreram dois óbitos associados à covid-19, uma mulher de 97 anos e um homem de 94.

A DRS ainda diz que, nas últimas 24 horas, a linha SRS24 recebeu mais 146 chamadas, totalizando 18.508 contactos telefónicos.

Outro aspeto em foco no boletim epidemiológico é a recuperação de 10 doentes, contabilizando a região um total de 592 pessoas curadas.

Sobre a realização de testes de despiste, anuncia a autoridade regional de saúde que, na operação montada nos portos e aeroportos há a reportar um “total cumulativo de 110.971 colheitas”, até às 18:00 de hoje, e que o laboratório do SESARAM processou 178.672 amostras.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.577 pessoas dos 300.462 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.