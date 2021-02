Madeira regista 111 novos casos e dois óbitos

Segundo o boletim divulgado pela DRS, um dos doentes que morreu tinha 36 anos e outras doenças associadas.

Desde o início da pandemia, já morreram 62 pessoas na região devido à covid-19.

Neste momento estão ativos no arquipélago 1.660 casos, dos quais 46 são importados e 1.614 de transmissão local. Já recuperaram da doença 4.531 pessoas.

Ainda de acordo com a DRS, 57 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sendo que 54 encontram-se em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 52 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Relativamente aos doentes provenientes do continente, da região de Lisboa e Vale do Tejo, e que se encontram internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça desde o final de janeiro, um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos e outro em Unidade Polivalente.

No total, refere a DRS, há 222 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, relacionadas com contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde.

Quanto à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.683 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 3.782 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

No âmbito da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da região, até hoje já foram realizadas 159.144 colheitas para teste à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.