Madeira recebe 80 bombeiros da Força Especial nas próximas horas

“Face à evolução da situação e tendo em conta as condições meteorológicas que estão a dificultar a ação dos homens no terreno, e após novo contacto com o secretário de Estado da Proteção Civil e o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo Regional anuncia que neste momento está a decorrer toda a logística necessária para permitir que 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros possam chegar à Madeira nas próximas horas”, lê-se numa nota enviada às redações.

No comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil refere que “esta força de homens irá complementar todo o trabalho que está a ser feito no terreno pelos bombeiros, Polícia Florestal e demais entidades envolvidas neste combate ao incêndio”.

“Mais informamos que na última hora os meios no terreno foram reforçados e as equipas de intervenção florestal afetas à Guarda Nacional Republicana foram acionadas”, indica a tutela, sem precisar o número de meios.

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) disponibilizou duas linhas de apoio a todos os utentes da região, uma assegurada pelo serviço de psicologia, com o número 969320140, e a linha de apoio SRS 24h, assegurada pelo gabinete de apoio à família, com o número 800242420.

Em declarações aos jornalistas no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos, cerca das 13:00, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil adiantou que cerca de 50 famílias estavam a receber apoio clínico, social e psicológico no Curral das Freiras, na Madeira, depois de esta noite terem sido retiradas das suas habitações devido ao incêndio que atinge a freguesia.

O centro de saúde e a igreja local encontram-se abertos para receber a população que necessite.

O acesso à freguesia, localizada no interior do município de Câmara de Lobos, foi condicionado.

Segundo Pedro Ramos, o incêndio, que começou na quarta-feira de manhã na Serra de Água, no município da Ribeira Brava, estava, às 13:00, ativo na Encumeada, naquele concelho, e nas freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, no município vizinho de Câmara de Lobos.

Questionado sobre a necessidade do reforço de meios e pela ajuda que foi disponibilizada pelo Governo da República na sexta-feira, o governante reiterou na altura não ser necessário, justificando que os meios da região não estavam esgotados.

“Temos 54 operacionais no terreno, de um total de 750 bombeiros. Temos 18 veículos, de um total de mais de uma centena de veículos”, apontou então.

A combater as várias frentes ativas, de acordo com o balanço feito às 13:00, estavam 54 operacionais, apoiados por 18 viaturas e pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, além de elementos da PSP e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

O presidente do Chega/Madeira, partido que está representando no parlamento regional por quatro deputados, classificou como “incompreensível e irresponsável” a atitude do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, de só aceitar a ajuda da República “quando a situação se agravou”.

O CDS-PP, que tem um acordo de incidência parlamentar com o PSD na Assembleia Legislativa Regional, pediu hoje o reforço de meios para combater os incêndios, ainda antes do anúncio do executivo madeirense.

JPP e IL também já manifestaram solidariedade com as populações afetadas pelo fogo, bem como com todos os operacionais envolvidos no combate.

Também o líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, já tinha criticado hoje a recusa em receber apoio da República, anunciada na sexta-feira à noite e reiterada esta manhã por fonte do gabinete de Albuquerque. O socialista considerou a decisão “incompreensível e irresponsável”.

Na sexta-feira, o PAN expressou "a sua preocupação com os incêndios" e destacou o "trabalho incansável dos bombeiros que estão na linha da frente no combate a estas chamas".