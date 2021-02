Madeira prevê retoma da atividade económica a partir de junho

"Todo este apoio que estamos a dar às empresas é no sentido de perspetivarmos o início da retoma da nossa economia a partir de maio ou junho, sobretudo na área do turismo", afirmou Miguel Albuquerque, indicando que a reabertura dos principais mercados emissores de turismo para a região - Reino Unido e Alemanha - deverá ocorrer na mesma altura.

O governante falava no âmbito de uma visita à empresa Press Power, no Funchal, que desenvolve a sua atividade na área da informação digital e transcrição e está presente no mercado regional, nacional e no estrangeiro, designadamente no Reino Unido, França, África do Sul, Cabo Verde, Brasil e Estados Unidos da América.

"Neste momento, temos cerca de 27 empresas tecnológicas no mercado, com um volume de negócios já superior a 70 milhões de euros", disse Miguel Albuquerque, sublinhando que "a tendência é para crescer", pelo que o executivo, de coligação PSD/CDS-PP, vai continuar a apoiar "todo o setor empresarial".

A vice-presidência do Governo da Madeira indicou, recentemente, que o apoio previsto para as empresas regionais, face ao impacto da pandemia de covid-19, é na ordem dos 326 milhões de euros, sendo 164 milhões canalizados por via do Orçamento da Região Autónoma e 162 milhões através do Plano de Recuperação e Resiliência.

Segundo dados oficiais, o turismo foi um dos setores mais afetados na região pela crise pandémica, tendo registado perdas de 68,1% ao nível de proveitos globais, 64,2% no número de hóspedes e 66,1% no número de dormidas.

Entretanto, o Governo Regional da Madeira decidiu na quinta-feira prorrogar o confinamento até às 23h59 de 08 de março, mas o recolher obrigatório continua estabelecido entre as 19:h00 e as 05h00 nos dias de semana e entre as 18h00 e as 05h00 aos fins de semana.

As atividades comerciais, industriais e de serviços continuam a encerrar igualmente entre as 18:00 e as 05:00 durante os dias de semana e entre as 17:00 e as 05:00 aos fins de semana.