Madeira já processou mais de 100 mil testes de rastreio

“A equipa do Laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira contabilizou, no dia 17 de setembro, o processamento de 100.896 amostras para teste de PCR à covid-19”, pode ler-se numa nota distribuída pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil deste arquipélago.

O Governo indica ainda na mesma informação que a recolha das amostras foram efetuadas “em ambientes distintos”, entre os quais o Centro de Rastreio montado no Aeroporto Internacional da Madeira, que regista um total de 58.192 colheitas.

O executivo destacou também os testes realizados a elementos da comunidade escolar, aos profissionais e utentes dos lares, profissionais de saúde, bombeiros, ajudantes domiciliários, guardas prisionais e florestais, entre outros.

“Superada a fasquia dos 100 mil testes realizados na Região Autónoma da Madeira, a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil agradece publicamente a todos os profissionais que diariamente trabalham no laboratório de Patologia Clínica”, menciona.

O executivo madeirense enfatiza que, “desde o dia 29 de fevereiro de 2020, o Laboratório do Serviço de Patologia Clínica do SESARAM realiza o processamento de testes PCR à covid-19 na Região Autónoma da Madeira, de forma célere e segura”.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde), a Madeira registava na quinta-feira 54 doentes ativos, um total cumulativo de 195 infetados e de 141 recuperados.