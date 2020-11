Madeira assinala 16 novos casos e um total de 184 infeções ativas

"Há 16 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 471 casos confirmados de covid-19", refere o instituto, em comunicado, esclarecendo que se trata de 12 casos importados (seis provenientes da Polónia, três do Reino Unido, dois de França, e um de Bélgica) e quatro de transmissão local.

No total, a região contabiliza 184 casos ativos, dos quais 155 foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 29 são de transmissão local.

Relativamente à residência das pessoas infetadas, 137 são não-residentes e 47 são residentes no arquipélago, sendo que 81 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 102 em alojamento próprio e uma encontra-se internada na Unidade Polivalente dedicada ao novo coronavírus no Hospital Central do Funchal.

A Região Autónoma da Madeira contabilizou até segunda-feira 1.931 notificações de casos suspeitos, dos quais 1.460 não se confirmaram, sendo que há assinalar 286 recuperações e um óbito.

Sobre os casos de transmissão local identificados, o IASAÚDE esclarece que três são profissionais de saúde, afetos às atividades de resposta à covid-19, e foram identificados no contexto do rastreio implementado no Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram).

"A investigação epidemiológica de cada um dos casos está em curso", indica o mesmo organismo, sublinhando que foram já sinalizados dez contactos no contexto do serviço de saúde, que permanecem em isolamento profilático e farão teste de PCR após o período indicado pelas autoridades de saúde.

Um outro caso de transmissão local é o de uma professora de uma escola do concelho de Câmara de Lobos, zona oeste da ilha, e resultou de um contacto próximo, em contexto familiar, com um caso positivo diagnosticado

A situação implicou a ativação do plano de contingência no estabelecimento de ensino e foram identificados seis contactos próximos, que permanecem em isolamento profilático.

"No total, há 76 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 19 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 57 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24", refere o IASAÚDE.