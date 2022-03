Madalena une-se no apoio solidário à Ucrânia

Segundo nota, centenas de bens doados pela população do concelho da Madalena foram já transportados até ao improvisado centro de apoio logístico, em São Roque, onde diversos voluntários preparam as dádivas recebidas para seguir viagem até ao seu destino final, na linha da frente da guerra ou nos campos de refugiados.





Até ao final desta semana, pode entregar no Serviço Social e Educação do município da Madalena os produtos indicados na lista abaixo, ajudando assim as famílias ucranianas, neste momento tão dramático das suas vidas.





Produtos alimentares

Conservas/ enlatados; massas, arroz, noodles; flocos de batata; azeite, óleo vegetal; farinha; sal, açúcar; barras energéticas; frutos secos; bolachas; cereais; papas e comida de criança; leite em pó; café, chá e água; sopas instantâneas.

Medicamentos

Cloreto de sódio, Sterofundin, Gek, Gelaspan, Plasmoven, Ringer; seringas de todas as dimensões de insulina; Adrenalina/ norepinephrine; Ondansetrom 100mg; Magnésia; Naloxona; Nimesil/afida; Bobinas de fita adesiva reforçada; efeito antiviral e mucolítico; Dopamina; Gidazepan; Barvolal, corvalment, corvalol; Venfloni cor-de-rosa, verde, azul; Gerad; Bepanthene/Biafine; compressas e ligaduras/pensos.

Outros

Toalhitas; fraldas; cobertores; roupas; sapatos; roupa interior; produtos de higiene; louça descartável.