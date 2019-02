Madalena distingue Melhores Alunos da Escola Profissional do Pico

De acordo com nota de imprensa, com o intuito de incutir nos mais jovens do concelho espírito de sacrifício e responsabilidade partilhada na construção de um mundo melhor, foram premiadas Lanita Vargas, que concluiu o Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural em 2017, e Mariana Sequeira, finalista em 2018 do Curso Técnico de Comércio.





Ao longo da cerimónia foram ainda entregues 49 diplomas aos alunos finalistas de quatro cursos lecionados pela Escola Profissional do Pico. Da viticultura e enologia à gestão desportiva, passando pelo turismo ambiental e rural e comércio, várias foram as áreas de conclusão de estudos dos finalistas desta escola, que se tem destacado pelos padrões de excelência do seu ensino, refletindo-se não só no número crescente de alunos de fora que procuram na EPP um ensino de qualidade, mas também nos inúmeros prémios conquistados em competições nacionais e internacionais.