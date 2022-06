A nota de imprensa explica que os alunos "mais velhos se deliciaram com uma sessão de cinema no Auditório da Madalena, a que se seguiu uma aula de zumba e um lanche, enquanto os mais pequeninos brincaram ao faz-de-conta, nas múltiplas atividades que os técnicos do município tem levado, desde o início da semana, a todos os Jardins de Infância do concelho".





Num dia repleto de diversão, o presidente da Câmara da Madalena percorreu todas as escolas do concelho.