Com base mantida e reforços cirúrgicos, Lajense prepara-se para o patamar nacional

O Campeonato de Portugal é um terreno desconhecido do JD Lajense. Com que sentimento a estrutura do clube encara este desafio?

A entrada no Campeonato de Portugal é, sem dúvida, um marco na história do Juventude Desportiva Lajense. Encaramos este desafio com seriedade, mas também com orgulho. Sabemos que é uma competição exigente, mas acreditamos no trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos. A conquista do Campeonato de Futebol dos Açores e a consequente subida foram o reflexo de muito trabalho de toda a direção e de um projeto pensado e estruturado para, passo a passo, nos trazer até aqui. Ao longo dos últimos anos, enfrentámos dificuldades, tomámos decisões difíceis e fomos crescendo de forma sustentada, dentro das nossas possibilidades. Agora, com os pés bem assentes na realidade, queremos provar que temos valor para competir neste patamar e continuar a honrar a Vila das Lajes, a Praia da Vitória e os Açores.



Quais são os objetivos da Juventude Desportiva Lajense para a época de estreia no campeonato de Portugal?

O nosso principal objetivo é garantir a permanência. Sabemos que o Campeonato de Portugal é uma prova altamente competitiva, com deslocações exigentes e adversários com outras condições, mas queremos encarar esta estreia com ambição.

Queremos que o clube esteja à altura da sua história e da força da sua massa adepta. A médio prazo, o objetivo é tornar o Lajense uma presença regular no Campeonato de Portugal, com estabilidade desportiva e estrutural.

Sabemos que a manutenção será uma luta difícil, mas sabemos onde estamos e para onde queremos ir, com um compromisso claro com este projeto. Chegámos até aqui com mérito, de forma sustentada, e queremos continuar a crescer, passo a passo, com seriedade, responsabilidade e visão.



A base do plantel permanecerá a mesma ou será feita uma revolução?

A base do plantel vai manter-se. Acreditamos muito nos jogadores que nos trouxeram até aqui e sabemos que a estabilidade é fundamental quando se sobe de escalão. No entanto, vamos reforçar o plantel de forma cirúrgica, trazendo experiência e qualidade, mas sempre com critério e responsabilidade, sem perder a identidade. No JD Lajense valorizamos o planeamento e a sustentabilidade do projeto, por isso queremos construir uma equipa competitiva e preparada para os desafios do Campeonato de Portugal, mantendo o equilíbrio entre continuidade e evolução.



A permanência no campeonato de Portugal tem-se revelado um desafio para grande parte das equipas açorianas. Estará o JD Lajense à altura do desafio?

Estamos perfeitamente conscientes das dificuldades que as equipas açorianas enfrentam nesta competição, desde as longas deslocações e os custos elevados até à exigência de um nível competitivo superior, são obstáculos constantes e muito exigentes. Contudo, temos objetivos claros e um compromisso inabalável de trabalhar todos os dias com foco e determinação para os alcançar.

Construímos uma estrutura sólida, com uma equipa preparada para responder a estes desafios dentro e fora do campo.

Estamos aqui para lutar até ao fim e honrar a nossa história, a nossa gente e a nossa terra.



Acredita que o apoio sentido no Manuel Linhares Lima poderá fazer a diferença para o clube atingir os seus objetivos?

Sem dúvida. Para um clube como o nosso, o fator casa poderá ser determinante.

Jogar no Manuel Linhares Lima, com os nossos adeptos presentes, é jogar num ambiente que exige, que motiva e que nos liga àquilo que somos enquanto clube.

Não temos os recursos de muitas equipas, mas temos uma identidade muito própria. Se conseguirmos manter o campo vivo, competitivo e difícil para quem nos visita, estaremos a transformar o nosso estádio num verdadeiro trunfo. E é aí que os nossos adeptos fazem toda a diferença.