Lux Mundi vence concurso público para a concessão do Quartel do Carmo

De acordo com comunicado do Gabinete do ministro Adjunto e da Economia, o investimento estimado para a recuperação do imóvel é de 7,5 milhões de euros, para a construção de um hotel com pelo menos 4 estrelas. O novo hotel tem abertura prevista para 2021.





A construção do atual Quartel do Carmo teve início no século XVII, como Convento da Ordem das Carmelitas. No século XX, foi adaptado ao uso militar para acolher a Companhia de Infantaria da Horta, tendo sido nessa altura sujeito a obras de recuperação significativas.





O imóvel situa-se num planalto da cidade da Horta, com vista privilegiada sobre o porto e tendo como horizonte o mar e a ilha do Pico.





O mesmo será concessionado durante 50 anos para exploração para fins turísticos.





O Quartel do Carmo é um dos 33 imóveis inscritos no Revive, um programa conjunto dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças com a colaboração das autarquias locais.