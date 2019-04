Luís Miguel Rego é o primeiro líder do Rali Ilha Azul Além Mar

Luís Miguel Rego (Skoda Fabia R5) foi ao início da noite o piloto mais rápido na prova especial de abertura do Rali Ilha Azul Além Mar, segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis organizada pelo Clube Automóvel do Faial.

Na classificativa da Praia do Almoxarife, o piloto micaelense do Team Além Mar cumpriu os 2,5 quilómetros com o tempo de 02m11s3, superando por uma décima a prestação do piloto da Play/Autoaçoreana Racing, o madeirense Bernardo Sousa (Citroen C3 R5).

O terceiro mais rápido, e o melhor concorrente entre os homens das 2 Rodas Motrizes, foi Ruben Rodrigues (peugeot 208 R2), com o tempo de 02m16s4.

Este sábado cumpre-se o restante figurino do rali faialense, 81,88 quilómetros divididos por oito provas especiais de classificação.

Esta sexta-feira alinharam à partida os 21 concorrentes inscritos mas pelo caminho ficou Mário Nunes (Citroen Saxo 1.3), que não conseguiu cumprir a primeira classificativa do rali.







Confira aqui os tempos oficiais