Luís Gil Bettencourt ao vivo no Auditório da Madalena

Galardoado com múltiplos prémios no mundo música, Luís Gil Bettencourt possui uma extensa discografia, tendo lançado temas incontornáveis como “If there’s a reason”, “Dreams”, “Searching” e “Cais do Encontro”, música que interpretou na final do Festival da Canção, em 1986.



O artista terceirense foi agraciado, em 2016, com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico.



Os ingressos para o concerto já podem ser adquiridos na receção do Auditório, nos dias úteis das 8h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 ou duas horas antes da atuação.