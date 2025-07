Nos Campeonatos da Europa de Sub-23, que tiveram lugar no Fana Stadium, em Bergen, na Noruega, o atleta da Juventude IlhaVerde (JIV) classificou-se na terceira posição - com uma marca de 8m21s99 - e fixou um novo recorde nacional no escalão de Sub-23.

Na final, composta por 15 atletas, o atleta açoriano esteve quase sempre na dianteira do grupo, posicionando-se no segundo lugar à segunda volta e acabou por assegurar a posição mais baixa do pódio, sendo apenas superado pelo polaco Maciej Megier (8m20s17), que também já havia vencido a meia-final, e pelo neerlandês Stefan Nillessen (8m20s48), que ultrapassou Lourenço Rodrigues já nos instantes finais da prova.

Ainda assim, o atleta português não só melhorou a sua marca pessoal - estabelecida no passado sábado, durante as meias-finais -, mas fixou um novo recorde nacional no escalão de Sub-23.

Após a sua histórica participação, Lourenço Rodrigues não escondeu as suas emoções e realçou o “sonho” cumprido.

“Esta medalha representa muito para mim, especialmente depois da época difícil que atravessei. Estive lesionado bastante tempo, mas sempre sonhei com este momento. Esta é a concretização de um sonho”, atirou o atleta açoriano em declarações à Federação Portuguesa de Atletismo(FPA), na zona mista.

No que diz respeito à sua prestação, Lourenço Rodrigues afirmou “não ter arrependimentos” e reforçou a sua confiança para futuras competições.

“Senti que hoje era o dia certo para arriscar. Apesar de não ter acordado com as melhores sensações, mantive a confiança de que podia lutar por um bom resultado. E foi exatamente isso que aconteceu.Arrisquei e não me arrependo de nada do que fiz durante a prova. E agora, ser um dos melhores do país deixa-me ainda mais confiante para poder lutar por melhores marcas e sonhar com competições ainda melhores”, atirou.